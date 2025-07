Civitanovese e stadio Incontro tra Ciaccia e il sindaco a trattativa saltata

Dopo la rottura con il presidente Mauro Profili per la cessione della Civitanovese, il gruppo imprenditoriale dei Ciaccia si è incontrato con il sindaco. Il 15 luglio c’è stato un summit tra Fabrizio Carapica, Davide Caccia e Claudio Dell’Uomo, che in questa trattativa ha sempre rappresentato gli interessi dell’imprenditore romano. E sullo sfondo non c’è soltanto il futuro della Civitanovese, ma anche quello del Polisportivo e la sua potenzialitĂ edilizia, stante che anche i Ciaccia sarebbero interessati a investire nella futura lottizzazione il cui progetto l’amministrazione comunale ha valutato in primis con intermediari di imprese milanesi e su cui anche il gruppo romano avrebbe puntato i fari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese e stadio. Incontro tra Ciaccia e il sindaco a trattativa saltata

In questa notizia si parla di: civitanovese - ciaccia - sindaco - trattativa

Davide Ciaccia vicino all'acquisizione del 25% delle quote della Civitanovese - Clamoroso colpo di scena in casa Civitanovese. L’imprenditore laziale Davide Ciaccia sarebbe molto vicino all’acquisizione del 25% delle quote societarie.

Civitanovese: accordo tra Ciaccia e Lotorto, Profili deve decidere sul diritto di prelazione - Fase di stallo in casa Civitanovese. Trova conferme la notizia che l’imprenditore laziale Davide Ciaccia abbia raggiunto un accordo con Vincenzo Lotorto, ex vicepresidente dei rossoblù e depositario del 25% delle quote sociali.

Civitanovese: scadenza imminente per la documentazione contabile richiesta da Ciaccia - Ancora ferma al palo la situazione legata al futuro prossimo della Civitanovese. Non risultano particolari novitĂ nelle ultime ore, se non che vi sarebbe una data riguardante la richiesta di documentazione contabile.

Civitanovese e stadio. Incontro tra Ciaccia e il sindaco a trattativa saltata; Civitanovese: minacce di morte a Profili; Civitanovese, Profili si fa da parte: «Squadra consegnata al sindaco, l’acquirente si è volatilizzato.

Civitanovese e stadio. Incontro tra Ciaccia e il sindaco a trattativa saltata - Oggi Profili in Comune per firmare la convenzione stipulata nel 2021. Da ilrestodelcarlino.it

Civitanovese, tante incertezze: il futuro ruota attorno alla concessione dello stadio - Attualmente la società rivierasca ha utilizzato l'impianto senza ma ... Riporta youtvrs.it