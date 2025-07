Giornata da segnalare sul calendario, quella odierna, per il futuro della Civitanovese. Al Polisportivo, partirà infatti la preparazione agli ordini del tecnico Andrea Mercanti e sono molte le novità attese per il primo giorno di scuola. C’è tanta curiosità riguardo i nomi che comporranno la truppa agli ordini del mister, ma anche sulle figure che lo affiancheranno nella composizione dello staff tecnico. Finora, infatti, sono stati ufficializzati soltanto 4 calciatori: si tratta del portiere Francesco Maggi (1995), dei difensori Filippo Romanelli (1999), Filippo Lorenzoni (2003) e del centrocampista Jacopo Marini (2003), ma è noto che in prova ci sarà anche l’attaccante bulgaro Angel Ganev (2007). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese al lavoro, via alla preparazione