Città della Scienza 70 mln per la ricostruzione dell’edificio dato alle fiamme | via alla gara d’appalto

“Le indagini sul rogo a Città della Scienza vanno su un proprio binario. A noi interessava ora ricostruire il museo incendiato nel 2013, per riuscire a cantierare al più presto l’opera, realizzarla, restituire un museo scientifico alla comunità che tanto si era mobilitata per la ricostruzione, quindi siamo a buon punto e siamo molto soddisfatti”. Lo ha detto Riccardo Villari, presidente di Città della Scienza, nella conferenza stampa con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla ricostruzione dell’edificio incendiato nel 2013 mentre c’è un’inchiesta ancora in corso. “L’opera – ha spiegato Villari – alla fine costerà circa 70 milioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

