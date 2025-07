Non si ferma la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania. A Masafer Yatta, a sud di Hebron, dove la popolazione palestinese da anni resiste a un tentativo di sfollamento forzato, un colono ha sparato al petto di un attivista palestinese. Lo testimonia un video pubblicato da Yuval Abraham, uno dei registi del documentario premio Oscar No Other Land. “Un colono israeliano – scrive a commento del video – ha appena sparato a Odeh Hadalin nei polmoni, un importante attivista che ci ha aiutato a filmare No Other Land a Masafer Yatta. I residenti hanno hanno identificato Yinon Levi, sanzionato dall’Ue e dagli Stati Uniti, come l’assassino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cisgiordania, colono israeliano spara e ferisce al petto un attivista nella zona di Masafer Yatta