Circolazione dei treni in tilt per il maltempo | cancellazioni da e per Venezia e ritardi fino a 60 minuti

Disagi questa mattina per pendolari e viaggiatori che da Milano devono raggiungere Venezia e le stazioni intermedie (e viceversa).¬†‚ÄúSulla linea Tarvisio - Venezia, dalle ore 5 la circolazione ferroviaria √® rallentata in prossimit√† di Spresiano per i danni provocati dalle avverse condizioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: venezia - circolazione - treni - tilt

Trovata una bomba nel Vicentino, sospesa la circolazione dei treni sulla Milano-Venezia - Oggi è stata sospesa buona parte della circolazione dei treni sulla Milano-Venezia e chiuso un tratto dell'autostrada A4: questo perché è stato trovato un residuo bellico in provincia di Vicenza.

Linea Milano-Venezia, circolazione sospesa per 6 ore tra Verona e Vicenza - Domani, domenica 11 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Verona Porta Vescovo e Vicenza, su disposizione della Prefettura di Vicenza.

Lavori nelle stazioni ferroviarie di Padova e Venezia: modifiche alla circolazione dei treni - Nei giorni 26 maggio e 5, 6, 9, 10 e 14 giugno dalle ore 9 alle ore 13 la circolazione ferroviaria subirà modifiche per interventi di manutenzione e potenziamento all’infrastruttura, in programma nell’ambito della stazione di Padova da parte di Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Fs Italiane.

Treni in tilt sull’Alta Velocità fra Roma e Firenze: circolazione rallentata, percorsi modificati e ritardi ? Vai su Facebook

Circolazione dei treni in tilt per il maltempo: cancellazioni da e per Venezia e ritardi fino a 60 minuti; Alberi crollati per il maltempo: treni in tilt, danni a una scuola elementare; Circolazione dei treni in tilt in Puglia: prima l'investimento di un gregge di pecore, poi guasto sulla linea adriatica per maltempo.

Treni di nuovo in tilt sulla linea Milano - Venezia, disagi e ritardi fino a 120 minuti: alberi sui binari - Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Lo riporta virgilio.it

Treni, ritardi fino a 180 minuti sulla Milano-Venezia. «Problemi dovuti al maltempo» - La circolazione è rimasta bloccata per ore tra Peschiera e Sommacampagna a causa di uno smottamento tra Peschiera e Sommacampagna. Riporta msn.com