CIOÈ presentata a Napoli la terza edizione del progetto culturale diretto da Lello Arena

CIOE’, il format ideato e scritto da Mario Esposito e Lello Arena, torna su RaiPlay con sedici nuove puntate e racconta l’avventura dei sessanta giovani selezionati per prendere parte all’Accademia. Presentata venerdì 25 luglio a Napoli la nuova edizione di “CIOÈ”, il progetto culturale diretto dall’attore Lello Arena, Original Rai Contenuti Digitali e Transmediali direttore . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “CIOÈ”, presentata a Napoli la terza edizione del progetto culturale diretto da Lello Arena

Napoli, torna “CIOÈ”: Lello Arena e RaiPlay presentano la terza edizione dell’Accademia per giovani talenti - Sessanta giovani artisti, sedici puntate, location simboliche e una grande esibizione finale in Piazza del Plebiscito.

