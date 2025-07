Cinecittà aprono il fuoco per strada Un ferito caricato in auto da due persone e portato via

Gli spari in sequenza, poi la corsa verso l’ospedale. A Cinecittà Est, Roma, diversi residenti si sono svegliati con i colpi d’arma da fuoco. A riportare la notizia di un uomo colpito e poi caricato al volo su un’auto è Repubblica. La sparatoria è avvenuta intorno all’alba in via Libero Leonardi, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione Appia e del Nucleo radiomobile. Secondo quanto raccontato da vari testimoni, dopo gli spari un uomo è rimasto a terra, ferito. Due persone lo hanno caricato su un’auto e si sono allontanati velocemente verso il Policlinico Casilino. Il ferito è di nazionalità straniera, colpito da un proiettile, non sarebbe in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Open.online

