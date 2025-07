Cina | sorvoliamo paesaggi mozzafiato nello Xinjiang

Avete mai sognato di volare su paesaggi mozzafiato? Il punto panoramico di Jiangbulake, nello Xinjiang della Cina nord-occidentale, e’ diventato un punto di riferimento in estate! Vivete avventure ecosostenibili e a bassa quota come parapendio, voli in elicottero e tour in mongolfiera su campi dorati e cime innevate. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma640150064015002025-07-28cina-sorvoliamo-paesaggi-mozzafiato-nello-xinjiang Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

