Ieri, un portavoce del ministero cinese degli Esteri ha dichiarato che la Cina manterra’ la sua posizione equa e imparziale e continuera’ a comunicare strettamente con la Cambogia e la Thailandia, agevolando attivamente i colloqui per la pace e svolgendo un ruolo costruttivo per il cessate il fuoco. Secondo le notizie dei media, in seguito agli sforzi internazionali per agevolare i colloqui, Cambogia e Thailandia hanno espresso la volonta’ di cessare le ostilita’, sebbene gli scontri continuino lungo il confine tra i due Paesi. Quando e’ stata chiesta la posizione della Cina sulla situazione, il portavoce ha affermato che la Cambogia e la Thailandia sono e saranno sempre i vicini l’una dell’altra, ed entrambi i Paesi sono amici e vicini della Cina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: portavoce, manterra’ ruolo costruttivo per favorire cessate il fuoco tra Cambogia, Thailandia