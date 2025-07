Cina piogge torrenziali nel Nord Quattro morti per una frana

Pechino, 28 lug. (askanews) - Piogge torrenziali hanno colpito la Cina settentrionale; nella provincia di Hebei, che circonda la capitale Pechino, una frana in un villaggio vicino alla città di Chengde ha ucciso quattro persone, otto risultano ancora disperse. I fiumi hanno rotto gli argini, migliaia di persone sono state costrette a evacuare. Danni a strade e villaggi, anche diverse aree di Pechino sono state allagate. Le autorità cinesi hanno attivato il livello di emergenza più alto, il codice rosso, a causa del rischio di inondazioni. È dal 24 luglio che il Nord del Paese è colpito da piogge intense che hanno provocato un brusco aumento dell'afflusso d'acqua nel bacino di Miyun, nella periferia Nord-Est di Pechino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina, piogge torrenziali nel Nord. Quattro morti per una frana

Cina: ispezione capacita’ di controllo inondazioni in vista della stagione delle piogge - La Cina ha dispiegato squadre di ispezione nelle regioni lungo i suoi principali bacini fluviali per rafforzare il controllo delle inondazioni in vista della stagione annuale delle piogge.

Cina, piogge torrenziali sommergono Xianfeng: evacuate 18mila persone - Un'ondata di piogge eccezionali ha colpito la provincia cinese di Hubei, dove in sole 12 ore è caduto l'equivalente delle precipitazioni di un mese.

Cina: grotte nominate sito UNESCO temporaneamente chiuse per forti piogge - L’area panoramica di Maijishan, che ospita le grotte di Maijishan, inserite come sito patrimonio dell’UNESCO, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, e’ stata temporaneamente chiusa ai visitatori da questa mattina a causa delle forti piogge che hanno colpito la regione.

Il 3 luglio, la città di Chengdu (provincia del Sichuan, Cina) è stata colpita da gravi alluvioni causate da piogge torrenziali. Il Centro Meteorologico di Chengdu ha emesso un'allerta rossa, il livello più alto, dopo che in alcune zone sono caduti oltre 100 mm di pi

