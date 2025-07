Cina | offre sovvenzioni per assistenza all’infanzia a livello nazionale

La Cina ha introdotto un programma di sovvenzioni per l’assistenza all’infanzia a livello nazionale a partire dal 2025, nell’ambito di piu’ ampi sforzi per sostenere le famiglie e incoraggiare le nascite. Il programma offrira’ alle famiglie 3.600 yuan (circa 503 dollari) all’anno per ogni bambino di eta’ inferiore ai tre anni. Le sovvenzioni saranno esenti dall’imposta sul reddito individuale e non saranno conteggiati come reddito familiare o individuale nell’identificazione dei beneficiari dell’assistenza, come coloro che ricevono sovvenzioni di sussistenza o sono classificati come persone che vivono in estrema difficolta’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

