A Kaifeng, una citta’ storica nella provincia centrale cinese dello Henan, i visitatori possono fare un viaggio immersivo nella dinastia Song (960-1279) al Millennium City Park. Durante lo SCO Media and Think Tank Summit, che ha portato oltre 400 rappresentanti nello Henan, alcuni partecipanti hanno avuto l’opportunita’ unica di esplorare qui la cultura tradizionale cinese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma640161964016192025-07-28cina-henan-scopriamo-elegante-vita-della-dinastia-song Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

