Cina | esploriamo citta’ storica di Luoyang con ospiti dai Paesi SCO

I partecipanti allo Shanghai Cooperation Organization (SCO) Media and Think Tank Summit hanno visitato la citta' di Luoyang, nella provincia centrale cinese dello Henan, durante l'evento. Un tempo capitale di 13 dinastie e sede di innumerevoli siti del patrimonio culturale, Luoyang e' rinomata come un'antica citta' che testimonia "meta' della storia cinese". Seguite il corrispondente di Xinhua per esplorare la citta' con gli ospiti stranieri. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma640156364015632025-07-28cina-esploriamo-citta-storica-di-luoyang-con-ospiti-dai-paesi-sco-1

