Cina 4 morti e 8 dispersi nell' Hebei per forti piogge e frane

E' di almeno 4 morti e 8 dispersi il bilancio provvisorio collegato alle forti piogge e alle conseguenti frane registrate in Cina nel villaggio di Nantaizixigou, contea di Luanping, parte della provincia di Hebei. Le autorità locali, hanno riferito i media statali, hanno organizzato le operazioni di soccorso nell'ambito di un'ondata di maltempo anomala che sta flagellando soprattutto la parte settentrionale della Cina, inclusa la capitale Pechino.

