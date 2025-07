Suscita indignazione la situazione di degrado del cimitero di Medolla. A segnalare lo stato di incuria del luogo è la minoranza consiliare di centrodestra "Medolla al centro", che attraverso la capogruppo Lavinia Zavatti, ha preso a cuore il problema. E fin dal 22 aprile scorso aveva presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale per conoscere quale fosse la "cadenza degli interventi manutentivi" e quali fossero "i tempi di intervento pattuiti per il decoro e la risoluzione delle criticitĂ segnalate", nonchĂ© quale fosse "l’importo stanziato per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riservato al cimitero di Medolla". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cimitero di Medolla nel degrado: "Sporcizia e erba alta, così non va"