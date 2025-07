Ciminna Borgo in Festival | per la Notte bianca artisti di strada cabaret con Claudio Casisa e lo Zoo di 105

Tra gli appuntamenti più attesi all’interno della rassegna Ciminna Borgo in Festival, la Notte bianca del 2 agosto, in cui l’intrattenimento non sarà solo musicale, ma coinvolgerà anche l’arte di strada e la fotografia, grazie all’allestimento di una mostra fotografica e la partecipazione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Anche l'attore Domenico Centamore a Ciminna lunedì 21 luglio Gattopardo Cinefestival Ciminna Vai su Facebook

