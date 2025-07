Ciclovia Venezia-Trieste | aperti due tratti a Jesolo e Cavallino-Treporti

Sono stati aperti al transito nella mattinata di oggi, lunedì 28 luglio, due nuovi tratti della Ciclovia Venezia-Trieste nei territori di Jesolo e Cavallino-Treporti. Un nuovo passo avanti verso il completamento del tracciato in Veneto, previsto secondo cronoprogramma per la primavera 2026.Clicca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: ciclovia - venezia - trieste - aperti

La Ciclovia Alpe Adria, un gioiello nel cuore del Friuli-Venezia Giulia - La Ciclovia Alpe Adria è una delle esperienze ciclistiche più spettacolari d’Europa The post La Ciclovia Alpe Adria, un gioiello nel cuore del Friuli-Venezia Giulia appeared first on L'Identità.

Ciclovia Venezia-Trieste, aperti al transito due nuovi tratti in Veneto; Ciclovia tra Venezia e Trieste, aperti due nuovi tratti a Jesolo e Cavallino Treporti; Il Pelmo ha perso un pinnacolo: ecco cosa è successo sulla parete Nordovest.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Ciclovia Trieste-Lignano ... - Venezia” è inserita tra i dieci itinerari del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche (SNCT) e interessa le regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, ... Lo riporta regione.fvg.it

Ciclovie: Amirante, accelerazione delle opere sulla Trieste – Venezia - (FERPRESS) – Trieste, 16 LUG – “Stiamo accelerando l’avvio delle opere di realizzazione della ciclovia Trieste- Riporta ferpress.it