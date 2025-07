Ciclismo | Remco Evenepoel vicinissimo al passaggio alla Red Bull – BORA – hansgrohe

L’obiettivo della Red Bull – BORA – hansgrohe è quello di accorciare le distanze dalle due top squadre del World Tour: la UAE Team Emirates – XRG e il Team Visma Lease a Bike. Al momento è ancora netto il gap e l’abbiamo visto anche al Tour de France: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard hanno battuto nettamente un pur eccellente Florian Lipowitz che ha chiuso sul podio. L’obiettivo è quello di trovare uomini per i Grandi Giri: Remco Evenepoel è la scelta dello squadrone tedesco. Non è piĂą una notizia, anzi è addirittura quasi vicina l’ufficialitĂ : il bi campione olimpico è pronto al cambio di compagine, dopo sette anni alla Soudal-QuickStep. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo: Remco Evenepoel vicinissimo al passaggio alla Red Bull – BORA – hansgrohe

In questa notizia si parla di: remco - evenepoel - redbull - bora

Remco Evenepoel: “Sorpreso dei distacchi, bella reazione in salita. Vittoria per Lefevere” - Remco Evenepoel ha dominato la cronometro del Giro del Delfinato, infliggendo distacchi importanti allo sloveno Tadej Pogacar e al danese Jonas Vingegaard.

Caduta per Remco Evenepoel al Giro del Delfinato: il momento dell’incidente e il distacco - Nella quinta tappa del Critérium du Dauphiné, con partenza da Saint-Priest ed arrivo a Mâcon dopo 183 km, vinta dal britannico Jake Stewart, è caduto, senza alcuna conseguenza fisica, il belga Remco Evenepoel, leader della classifica generale.

Ciclismo, Remco Evenepoel implacabile nei Campionati nazionali a cronometro - Quando è il cronometro a parlare, Remco Evenepoel è secondo a pochissimi nel mondo del ciclismo. Anzi, il fuoriclasse belga è davvero implacabile in questa specialità .

Remco #Evenepoel alla Red Bull – Bora – hansgrohe dal prossimo anno. Un accordo quantomeno triennale, quindi sino al 2028, in partenza dal prossimo anno. #ciclomercato #redbullborahansgrohe #theonetv7 Vai su X

Nel bel mezzo del Tour de France arriva la bomba di ciclomercato 5 milioni di euro a stagione per Remco Evenepoel alla RedBull-Bora-Hansgrohe. Vai su Facebook

EVENEPOEL-RED BULL BORA, IN BELGIO SCRIVONO CHE L'ACCORDO E' STATO RAGGIUNTO; Ciclismo: Remco Evenepoel vicinissimo al passaggio alla Red Bull – BORA – hansgrohe; CicloMercato 2026, 2 milioni di € dalla Red Bull alla Soudal per il trasferimento di Evenepoel: l'annuncio nella prima settimana di agosto?.

Evenepoel-Red Bull Bora Hansgrohe: è fatta per il 2026! Arriverà ... - C'è da capire, come, in realtà, il corridore si possa liberare dalla Soudal Quick Step, visto che il belga ha ancora un ... Come scrive eurosport.it

Evenepoel-Red Bull Bora Hansgrohe, altra accelerata per il 2026: la squadra tedesca è pronta a pagare la clausola. C'è anche Mattia Cattaneo - Evenepoel non è più al Tour ormai da una settimana, ma resta sempre uno dei nomi di riferimento. Da eurosport.it