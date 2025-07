L’Italia chiude il Tour de France 2025 con alcuni spunti positivi. Non certo pensando alla situazione della classifica generale, nella quale i nostri portacolori non sono mai stati della partita nemmeno per la top10, ma stiamo parlando della Maglia Verde. Jonathan Milan, infatti, ha disputato una Grande Boucle davvero da protagonista e ha centrato un obiettivo di grande prestigio. Una classifica che va guadagnata tappa dopo tappa, chilometro dopo chilometro. Nella sua prima presenza nella corsa a tappe francese il velocista friulano ha collezionato due vittorie di tappa oltre alla classifica a punt i che lo ha visto incoronato sugli Champs-ÉlysĂ©es. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ciclismo, Jonathan Milan: "La Maglia Verde un traguardo importante, un sogno che si realizza"