Cibo scaduto | dopo quanto si sta male? I rischi per la salute

Bologna, 28 luglio 2025 — È di pochi giorni fa la notizia dell’ operazione condotta dai carabinieri del Nas di Bologna in alcuni rifugi escursionistici dell’Appennino emiliano, comprese anche le province di Modena e Reggio Emilia. I controlli, finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, hanno portato al sequestro di oltre 200 chili di cibi scaduti, conservati in condizioni inadeguate e in alcuni casi privi di etichettatura. Tra i prodotti ritrovati vi erano carne congelata, salumi, verdure sott’olio e salse. Due rifugi sono stati chiusi per gravi irregolarità igienico-sanitarie, mentre in altri casi sono state emesse sanzioni amministrative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cibo scaduto: dopo quanto si sta male? I rischi per la salute

In questa notizia si parla di: salute - cibo - scaduto - male

"Terra, Cibo e Salute": un evento per raccontare la sostenibilità attraverso il gusto, la parola e l’ascolto - Mercoledì 14 maggio, dalle ore 9 alle 13, presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania (in via Santa Sofia 100), si terrà l’evento dal titolo “Terra, Cibo e Salute – taste, talk and listening event”, un appuntamento che unisce divulgazione scientifica.

Nel ristorante etnico cibo pericoloso per la salute dei clienti, sequestrati 300 chili di alimenti - Cibo pericoloso per la salute dei clienti. Gravissime carenze igienico sanitarie che hanno determinato la chiusura di un ristorante etnico a Monteverde.

Pesce pericoloso per la salute al mercato rionale. In 9 mesi sequestrate 3 tonnellate di cibo avariato - Quasi una tonnellata di pesce pericoloso per la salute è stato sequestrato dai carabinieri al mercato rionale dell'Esquilino.

Quando è arrivato a pesare 180 kg, il 73enne attore si è reso conto che stava mettendo a rischio la salute, così ha iniziato un percorso di dimagrimento, seguendo tre semplici regole Vai su Facebook

Cibo scaduto: dopo quanto si sta male? I rischi per la salute; Cibi scaduti, fino quando si possono consumare lo stesso?; “Ci hanno regalato cibo scaduto a marzo al Rimini Wellness”: la denuncia dei partecipanti e la….

Cibo scaduto: dopo quanto si sta male? I rischi per la salute - Dalla distinzione sulla terminologia, agli alimenti sui quali porre massima cautela rispetto ad altri considerati meno pericolosi: dopo l'intervento del Nas in alcuni rifugi dell'Appennino emiliano è ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Catania, sequestrati 270 chili di cibo scaduto e andato e a male in un ristorante e una trattoria - Distrutti oltre 270 chili di prodotti alimentari non idonei al consumo umano e denunciato ilproprietario di un ristorante a Catania. Riporta meridionews.it