Cibo cultura popolare e musica | a Sant' Angelo dei Lombardi le Notti gialle

Cibo, tradizioni, cultura popolare e tanta musica: a Sant'Angelo dei Lombardi arrivano le Notti Gialle. Appuntamento sabato 2 e domenica 3 agosto a partire dalle ore 20.00 in piazza «Francesco de Sanctis» per godere delle eccellenze del panorama agroalimentare irpino.La manifestazione, promossa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: cibo - cultura - popolare - musica

Weekend a Ostuni: storia, cultura, buon cibo e benessere - Incastonata tra gli uliveti millenari della Puglia e abbracciata da un mare turchese che accarezza dolcemente la costa adriatica, Ostuni si presenta come una meta ideale per chi desidera vivere un weekend all’insegna del relax, della scoperta e della bellezza autentica.

Gusto: la cultura del cibo italiano, un’alchimia magica fatta di colori, profumi e particolarità - Dalla ricerca dell’eccellenza nel gusto lavorano con passione ed energia i coscenziosi produttori, testimoni preziosi di gusto, che sono legati a doppio filo all’industria alimentare per tutelare e far conoscere questo tesoro che va gelosamente custodito, non solo per l’appel sul palcoscenico internazionale, ma anche per l’intima convinzione che siamo ciò che mangiamo.

Arbëreshë tra natura, cultura e buon cibo: una giornata alla scoperta di Piana degli Albanesi - Domenica 25 maggio si terrà un'esperienza straordinaria tra storia e cultura, tradizione e folklore, sapori e paesaggio in uno dei luoghi iconici della Sicilia, un paese che rappresenta un'identità unica: Piana degli Albanesi.

Patrizia Mancini. Trio Monti · Sott'ar cielo de Roma. Domenica 20 luglio, alle 21,30 al Green ritorna, a grande richiesta, il TRIO MONTI‼️ Musica romana come nun l'avete mai sentita! @TRANSUMANZE, Festival della Cultura POPolare Dal 5 luglio al 23 Vai su Facebook

Cibo, cultura popolare e musica: a Sant'Angelo dei Lombardi le Notti gialle; Abilitante Social Fest: 3 giornate di colori, musica, racconti di resistenza; Al via l’estate acutina con un programma ricco di cultura, musica, spettacoli e divertimento.

Musica, cibo e cultura. A Triuggio 9 giorni di festa - Si parte stasera con gli Scramble and The Cats, scatenata band rockabilly. Secondo ilgiorno.it

Musica, cibo e divertimento - music and food”, l’iniziativa che ha animato la piazza di Badia Polesine per tre sere. Segnala polesine24.it