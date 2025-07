chloe un manto da dea socievole e coccolona

Chloe è una giovane gatta adulta, di taglia media e di razza europea comune. Ma non è tutto. PerchĂ© Chloe, infatti, per il suo particolarissimo manto, è anche una gatta cosiddetta "squamina": un felino domestico, il cui pelo presenta una caratteristica screziatura dai colori arancione, nero, cioccolato e crema. Un manto bellissimo e soffice che la rende unica. Ospite del gattile di San Venerio da due mesi, a seguito della legale rinuncia di proprietĂ , dovuta a motivi personali di chi la teneva con sĂ©; Chloe non si è persa d’animo e ha saputo tirar fuori e mostrare a tutti il suo meraviglioso e dolcissimo carattere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

