Chivu | Siamo pronti ad aprire un nuovo ciclo Giocheremo più in verticale

Il nuovo tecnico nerazzurro: "Gruppo vincente che che arriva a lottare per vincere i titoli è la testimonianza di un gruppo solido e consapevole di ciò che può dare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu: "Siamo pronti ad aprire un nuovo ciclo. Giocheremo più in verticale"

Parma-Napoli, Chivu: “Domani anche per noi una finale, ci siamo preparati nella maniera giusta” - L’allenatore del Parma parla in vista del match contro il Napoli di Conte. Christian Chivu, allenatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa per parlare … L'articolo Parma-Napoli, Chivu: “Domani anche per noi una finale, ci siamo preparati nella maniera giusta” proviene da ForzAzzurri.

Marotta a Sky: «Orgogliosi di esserci affidati a Chivu. Tanti non arrivano dove siamo arrivati noi, l’obiettivo…» - di Redazione Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha commentato così la scelta di Chivu come nuovo allenatore.

Chivu-Inter, ci siamo! Ausilio in sede per chiudere – Sky - Cristian Chivu sarà probabilmente il prossimo allenatore dell’Inter. Ci siamo per l’arrivo del romeno al club nerazzurro, Piero Ausilio si trova in sede.

Chivu “Antenne alzate, pronti a sfruttare errori Fluminense” - , siamo qui per onorare quello che questa società rappresenta nel mondo, ... Riporta iltempo.it