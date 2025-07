Chivu | Sappiamo accettare e gestire le critiche il gruppo si è chiarito nello spogliatoio

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha presentato in conferenza stampa la stagione 20252026 insieme a Beppe Marotta. I temi trattati sono stati molti: dalla finale di Champions al gruppo, passando per il Mondiale per club e ovviamente per il mercato che può ancora dare soddisfazioni e implementare la rosa (in primo luogo con Lookman ndr). Di seguito un estratto significativo. Chivu: «Abbiamo discusso internamente, sono cose di spogliatoio». Ha chiuso la tournée americana con un chiarimento di squadra? «È stata una discussione di cose successe, non dette. Sono cose che fanno parte di uno spogliatoio, di un gruppo maturo, che ha tanta voglia di vincere e ha bisogno ogni tanto di chiarezza». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Chivu: «Sappiamo accettare e gestire le critiche, il gruppo si è chiarito nello spogliatoio»

