Chivu | Lo slogan di Conte? Noi non copiamo

Il nuovo allenatore dell'Inter Christian Chivu, nella conferenza stampa di inizio stagione insieme al presidente Beppe Marotta, risponde così alla domanda di un giornalista che gli chiedeva quale sarebbe stato lo slogan della sua squadra, sulla scia del "Amma faticĂ " lanciato da Antonio Conte per il Napoli.

Chivu “Lottare per titoli è testimonianza di un gruppo solido” - MILANO (ITALPRESS) – “Lo spirito di questa nuova stagione è quello di mantenere una squadra competitiva, le aspettative sono quelle di mantenere l’identità, la passione per poi arrivare al raggiungime ... Da toscanamedianews.it

