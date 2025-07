Chivu Inter oggi la doppia seduta ad Appiano | così il mister e il suo staff hanno voluto mandare un messaggio alla squadra

Chivu Inter, oggi la doppia seduta ad Appiano: così il mister e lo staff hanno voluto mandare un messaggio alla squadra. La differenza col passato. L’ Inter, sotto la guida del tecnico Cristian Chivu, è pronta a cominciare ufficialmente la preparazione per la nuova stagione. Dopo aver completato i test atletici nelle ultime 48 ore, oggi i nerazzurri affronteranno la prima doppia seduta di allenamento. Una sessione al mattino e una nel pomeriggio segneranno l’inizio della preparazione che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrĂ un ritmo intenso fin dai primi giorni. Una preparazione intensa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, oggi la doppia seduta ad Appiano: così il mister e il suo staff hanno voluto mandare un messaggio alla squadra

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

Chivu, preparazione diversa da quella di Inzaghi. “Sedute più lunghe e poi…”; Inter, in 5 lavorano a parte: il punto. Squadra al completo, Taremi unico assente; Non solo Chivu: Inter, ecco il nuovo staff dei tecnici delle giovanili.

Chivu, preparazione diversa da quella di Inzaghi. “Sedute più lunghe e poi…” - "Ridurre al minimo il rischio di infortuni rispetto a un anno fa è una delle missioni che Chivu", scrive La Gazzetta ... fcinter1908.it scrive

Inter, la doppia richiesta di Chivu: c'è anche Leoni - L'Inter guarda al mercato in entrata, seguendo due indicazioni di Chivu: fra gli obiettivi c'è anche Leoni del Parma. Scrive calciomercato.com