Chivu Inter Marotta torna sulla scelta dell’allenatore | In questi mesi sono state dette tante falsità! Non è un rincalzo siamo orgogliosi di lui

Beppe Marotta ha presentato in conferenza stampa la stagione 2025-26 della Serie A per i nerazzurri. Il presidente del club meneghino è intervenuto in conferenza in compagnia dell'allenatore, Cristian Chivu. Qui i passaggi in cui il presidente ha parlato su come è ricaduta su Chivu la scelta dell'allenatore della prossima stagione. Una scelta reputata coraggiosa da molto, viste le poche panchine ufficiali in Serie A dell'ex tecnico del Parma e leggende nerazzurra.

