Chivu Inter i cambiamenti riguardano anche… la tavola! Il menù da seguire per la preparazione estiva

Chivu Inter, i cambiamenti riguardano anche. la tavola! Il menù da seguire per la preparazione estiva: i dettagli dal ritiro di Appiano Gentile. L’ Inter di Cristian Chivu è pronta a spingere sull’acceleratore. Oggi, infatti, la squadra dei nerazzurri affronterà una doppia seduta d’allenamento per continuare il lavoro di preparazione in vista della nuova stagione. Dopo i test fisici degli scorsi giorni, l’intensificazione degli allenamenti segna un passo importante nel ritiro estivo dei giocatori, che dovranno affrontare un periodo di lavoro intenso, ma anche gestire le alte temperature che caratterizzano questa fase della preparazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, i cambiamenti riguardano anche… la tavola! Il menù da seguire per la preparazione estiva

In questa notizia si parla di: inter - preparazione - chivu - cambiamenti

Appiano Gentile Inter: inizia la preparazione verso il Como - di Redazione Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile.

Allenamento Inter, tra media-day e preparazione al PSG: inizia l’operazione Monaco! E anche i dirigenti vogliono incidere - di Redazione Allenamento Inter, tra media-day e preparazione al PSG: inizia l’operazione Monaco! E anche i dirigenti vogliono incidere.

Ultimissime Inter LIVE: la preparazione alla finale col PSG, ottimismo per il futuro di Inzaghi - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Inter, al via l’era di Chivu! Tutti ad Appiano per la nuova stagione: con un occhio al mercato; Calhanoglu trequartista dietro alla ThuLa? Chivu ci pensa e valuta il cambio modulo; Dall’Inter ai bianconeri per quasi 50 milioni: via da Appiano Gentile.

GdS - Il menù di Chivu e Rapetti: "intensità" la parola chiave. Rispetto alla gestione Inzaghi... - La Gazzetta dello Sport insiste su un concetto: con Chivu e Rapetti cambierà la preparazione atletica. Si legge su msn.com

Sucic Inter, il croato convince subito Chivu! Personalità, visione e fisico. Può essere il futuro - La Gazzetta dello Sport elogia il talento per caratteristiche fisiche, tecniche e mentali È stato uno dei pochi volti nuovi dell’Inter durante il recente ... Segnala informazione.it