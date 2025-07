Chivu e Marotta presentano l’Inter 2025-2026 | oggi conferenza stampa

Chivu e Marotta daranno il via alla stagione 2025-2026 dell’Inter. Oggi è prevista la conferenza stampa di presentazione, da Appiano Gentile. Inter-News.it seguirĂ l’evento. SI RICOMINCIA  – L’ Inter 2025-2025 si è radunata sabato 26 luglio ad Appiano Gentile, ma da oggi lunedì 28 inizia il vero ritiro per la nuova stagione. Nel giĂ rinominato BPER Training Centre, meglio noto come Appiano Gentile, c’è oggi un appuntamento speciale per Cristian Chivu e Giuseppe Marotta: la presentazione della nuova stagione. Alle ore 14, al centro sportivo interista, sarĂ il presidente e CEO Sport a dare il “calcio d’inizio” al 2025-2026, con l’introduzione al nuovo anno che lo vede per la seconda volta con la doppia nomina. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu e Marotta presentano l’Inter 2025-2026: oggi conferenza stampa

Lunedì 28 luglio alle 14:00, al centro sportivo BPER Training Centre, il Presidente Giuseppe Marotta darà ufficialmente il via alla nuova stagione calcistica 2025/2026 dell'Inter. Subito dopo, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu parlerà in conferenza stampa, ri Vai su Facebook

