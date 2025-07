Chiusure idriche | acqua razionata in 29 Comuni della provincia di Chieti

Continua la programmazione delle chiusure idriche per evitare disservizi nell'erogazione idrica durante la stagione estiva.La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle interruzioni idriche programmate che arriva fino ai primi giorni di agosto. L'acqua mancherà dalle ore pomeridiane o. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

