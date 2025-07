Bologna, 28 luglio 2025 – Quella che finirà tra poco è una storia di famiglia lunga 114 anni. Oggi si chiama ‘ Cornia 1911 ’, è la gioielleria di via Farini. Ma prima della guerra il laboratorio si trovava all’inizio di via Zamboni e fu poi distrutto da una bomba inesplosa durante un attacco notturno. “Dopo la Liberazione, nel 1946 – racconta l’attuale proprietario, Stefano Cornia – mio nonno, assieme ai figli, aprì la sede storica al 28 di via Rizzoli, dove oggi si trova la ‘Maison du Monde’. Lì siamo rimasti fino agli anni Duemila, quando il Collegio di Spagna, proprietario dell’immobile decise di sfrattare tutti i negozi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiude la storica gioielleria Cornia, il centro di Bologna brilla di meno: “Stop dopo 114 anni”