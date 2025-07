’Chigiana off the wall’ Accademia in Valdichiana cinque serate evento

Il progetto si chiama Chigiana Off The Wall. Cinque concerti realizzati in collaborazione con l’ Accademia Musicale Chigiana inseriti nella programmazione di Valdichiana 2025 – Capitale Toscana della Cultura, messa a punto dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e inserita nel quadro della programmazione dell’undicesima edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy 2025 “Derive”. Domani il primo concerto, alle 19,30 nella chiesa di San Leonardo a Montefollonico (Torrita di Siena), dove si esibirĂ un duo di fama internazionale formato da Christian Schmitt, celebre oboista e docente ai corsi di alto perfezionamento della Chigiana, e Alessandra Gentile pianista, docente al Conservatorio di Perugia e membro del Chigiana Keyboard Ensemble. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Chigiana off the wall’. Accademia in Valdichiana, cinque serate evento

- 17 luglio 2025 Sinalunga, Piazza Giuseppe Garibaldi - ore 21:30 Ingresso libero e gratuito Con una preziosa collaborazione, la realtà d’eccellenza di Siena Jazz presenta per Valdichiana2025 – Capitale Vai su Facebook

