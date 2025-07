Chiesa il futuro dell’ex attaccante della Juve è già delineato | neanche la partenza di quel bianconero gli ha fatto cambiare idea priorità a quel campionato!

Chiesa ha deciso: la sua esperienza al Liverpool non avrĂ futuro! L’ex Juve ha un piano ben preciso in testa: il suo possibile approdo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il futuro di Federico Chiesa resta in evoluzione: l’ex numero 7 della Juventus sta cercando una nuova sistemazione per giocare con maggiore continuitĂ . Nonostante la cessione di Luis Diaz al Bayern Monaco, che ha ridotto la concorrenza nel reparto offensivo del Liverpool, il piano di Chiesa è ancora quello di lasciare i Reds. Il motivo di questa decisione è semplice: Federico Chiesa vuole giocare di piĂą. Non essendo riuscito a trovare un posto stabile nella formazione titolare del Liverpool, il classe 1997 sta cercando una squadra che gli permetta di essere protagonista in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

