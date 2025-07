Chiede un giro di prova col monopattino poi non torna più | Mi ha anche lasciato i suoi documenti

Buongiorno, vorrei raccontarvi un episodio che mi è capitato il 22 luglio, intorno alle 19:30, nello Spazio WOW del Fumetto a Milano, una piazza molto frequentata e videosorvegliata, davanti a un bar pieno di famiglie e passanti. Mi trovavo lì per cedere un monopattino elettrico costoso dal. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: monopattino - chiede - giro - prova

Chiede un giro di prova col monopattino, poi non torna più: "Mi ha anche lasciato i suoi documenti" https://ift.tt/WJBRVdY Vai su X

Chiede un giro di prova col monopattino, poi non torna più: Mi ha anche lasciato i suoi documenti; Milano, travolta sulla ciclabile di via Comasina: trovato il tir, gomma sequestrata. Il camion ripreso da una telecamera dopo aver investito una donna in monopattino; Prova il monopattino elettrico e scappa: il ladro di Roma | VIDEO.

In monopattino prova un sorpasso azzardato. Sedicenne si scontra con l ... - Sedicenne si scontra con l’autobus: è grave Un sedicenne è stato trasportato in gravi condizioni al Niguarda per un importante trauma cranico ... Come scrive ilgiorno.it

Prova a superare un autobus con il monopattino a Milano ma finisce ... - Prova a superare un autobus con il monopattino a Milano ma finisce contro la fiancata: grave un 16enne . Riporta fanpage.it