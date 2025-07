Chi sono le vittime del West Nile | Isola Liri e Maddaloni in lutto per Mario e Aniello

Il virus West Nile colpisce ancora: chi sono le vittime del 28 luglio. Il 28 luglio 2025 resterà una data tragica per l’Italia: in poche ore, due uomini sono deceduti a causa del virus West Nile. Si tratta di Mario Tatangelo, 77 anni, originario di Isola del Liri (Frosinone), e di Aniello Lettieri, 80 anni, residente a Maddaloni (Caserta). Due nomi che oggi rappresentano volti, storie, comunità in lutto e l’urgenza di prevenzione. Mario Tatangelo, stilista di Isola del Liri e primo caso in Ciociaria. Una vita tra eleganza e passione per la moda Mario Tatangelo non era un uomo qualunque. A Isola del Liri era una figura nota, apprezzata per il suo atelier di moda, simbolo di creatività e professionalità . 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi sono le vittime del West Nile: Isola Liri e Maddaloni in lutto per Mario e Aniello

In questa notizia si parla di: sono - west - nile - vittime

“Saliti a 4 in rianimazione”. West Nile in Italia, scoperto un focolaio: “I pazienti sono stati tutti lì” - È salito a otto il numero dei casi di infezione da virus West Nile registrati in Campania, con quattro pazienti ricoverati in condizioni gravi nei reparti di terapia intensiva degli ospedali Moscati di Aversa e Cotugno di Napoli.

Caldo, arrivano le zanzare: «Sono più attive e pericolose». Dalla dengue al West Nile, cosa si rischia e come prevenirle - Arriva il caldo, e con esso le zanzare, incubo di chi fa fatica a dormire e il cui ronzio rovina il sonno di milioni di italiani, oltre a portare rischi di malattie e virus.

West Ham United sono in trattative per firmare l’attaccante Lucas Stassin - Breaking: West Ham United è emerso come contendenti seri per firmare Lucas Stassin, attaccante di Saint-Etienne di molto apprezzato, mentre gli Hammers cercano di rafforzare le loro opzioni di attacco in vista della nuova stagione della Premier League.

Virus #WestNile, le vittime sono 4. I focolai nel #Lazio e in #Campania: cosa sappiamo https://iltempo.it/attualita/2025/07/28/news/virus-west-nile-ultime-notizie-quante-vittime-focolai-lazio-campania-cosa-sappiamo-43538869/… #28luglio Vai su X

West Nile: aumentano i contagi del #virus trasmesso dalle #zanzare. Sono sette i nuovi casi nel #Lazio. Nel catanese, risultato positivo anche un... Vai su Facebook

West Nile, quarta vittima è in Campania: 80enne morto a Caserta; Seconda vittima da West Nile nel Lazio, un'altra in Campania; West Nile, seconda vittima nel Lazio: 77enne morto allo Spallanzani di Roma. Accertati 16 nuovi casi, un altro malato deceduto nel Casertano.

West Nile, le vittime sono 4. I focolai nel Lazio e in Campania: cosa sappiamo - Sale a 4 il numero di morti per virus West Nile in Italia dall'inizio dell'anno. Scrive iltempo.it

West Nile, un morto a Caserta e uno a Roma. Nel Lazio altri 16 contagi, due sono in terapia intensiva - Sono due le vittime del West Nile di oggi, lunedì 28 luglio: un uomo di 77 anni morto all'alba all'istituto Spallanzani ... Segnala msn.com