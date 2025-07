Chi sono il marito e i figli di Rita Pavone Teddy Reno e Alessandro e Giorgio Merk Ricordi | Ho lottato per lui

Teddy Reno e Rita Pavone  vivono da sempre l’uno al fianco dell’altra, per una storia d’amore che conta la bellezza di cinquantasei anni di matrimonio. Un’unione quella tra i due artisti che fece scandalo alla fine degli anni sessanta per via della differenza di etĂ di diciannove anni e anche perchĂ© Teddy Reno era giĂ padre di un figlio. Un motivo che bastava e avanzava al papĂ di Rita Pavone per non approvare il matrimonio con il futuro marito e rifiutarsi di accompagnarla all’altare. “Mio papĂ era contrario e non venne al nostro matrimonio”, racconta Rita Pavone a Verissimo. “Poi è venuto quando è nato mio figlio e così ho deciso di perdonarlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

