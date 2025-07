Chi sono i creator italiani del 2025? spoiler | uno su tre guadagna meno di 1.000 euro al mese

L’Italia ha la più alta percentuale di creator a tempo pieno in Europa, il 35%, rivelando così un profondo impegno professionale nel settore. Gli italiani sono anche i più propensi di tutti a scegliere i brand con cui collaborare sulla base dei valori condivisi, ben il 62%, mentre sono i meno propensi a dare priorità al compenso, ritenuto il criterio di scelta principale dal 36%. Sette su dieci, inoltre, affermano che la trasparenza nei confronti del proprio pubblico è il pilastro di comunicazione più rilevante per creare un solido rapporto di fiducia, mentre il 52% opta per l’attenzione alla sostenibilità . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi sono i creator italiani del 2025? (spoiler: uno su tre guadagna meno di 1.000 euro al mese)

L'Italia ha la più alta percentuale di creator a tempo pieno in Europa, le donne sono meno retribuite e più bersagliate dagli hater.

Ecco perché gli influencer italiani guadagnano sempre meno - Nonostante il settore dell'influencer marketing italiano sia in crescita, chi ci lavora guadagna sempre meno. Segnala money.it