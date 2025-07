Chi pagherà il 15% di dazi imposti da Trump sulle merci europee? La versione di Maffè

Queste sono le medie della distribuzione del carico sui nuovi dazi calcolate da MacrobondPSC Economics sui beni di consumo importati dagli Usa negli ultimi 3 mesi: -Esportatori: 17,7% -Importatori USA: 53,2% -Consumatori USA: 29,1% Proiettando circa 75mld di US$ di esportazioni italiane negli Usa nel 2025, e utilizzando come proxy i dati sui beni di consumo importati negli ultimi 3 mesi, circa l’82,3% dei dazi di Trump saranno nuove tasse a carico di soggetti Usa (importatoreimprese e consumatori), mentre la compressione dei margini delle imprese italiane esportatrici (esclusi aerei, farmaceutica e altri settori esentati) può essere stimata in circa 1,7 mld di euro, escluso il prevedibile effetto di elasticità su alcuni prodotti sostituibili da produzione locale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Chi pagherà il 15% di dazi imposti da Trump sulle merci europee? La versione di Maffè

