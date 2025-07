Chi ha vinto e chi ha perso la partita dei dazi | Trump von der Leyen e Germania esultano E gli altri?

Roma, 28 luglio 2025 – Il giorno dopo l’accordo scozzese sui dazi fra Trump e Ursula von der Leyen ricorda un po’ quelli del dopo-elezioni in Italia, dove non ci sono sconfitti ma solo vincitori. È vero che le Borse hanno festeggiato l’intesa con rialzi generalizzati. Ma i mercati, si sa, sono volatili. Mentre, leggendo meglio fra le righe dell’accordo, si possono sicuramente individuare vincitori e sconfitti. US President Donald Trump (R) and European Commission President Ursula von der Leyen (L) speak to the press following their meeting, in Turnberry south west Scotland on July 27, 2025, during the third day of his visit to the country, since his second tenure as President began. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi ha vinto e chi ha perso la partita dei dazi: Trump, von der Leyen e Germania esultano. E gli altri?

