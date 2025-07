Chi guadagna davvero dai dazi di Trump all' Europa | il rischio di una nuova stagione di bonus in Italia

Due elementi balzano agli occhi dopo l'accordo sui dazi tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. Il primo è il 15%: sarà questa la tariffa generalizzata per i prodotti italiani ed europei esportati negli Stati Uniti. Poi, dopo la stretta di mano tra i due leader che ha sancito l'intesa, arriva la. 🔗 Leggi su Today.it

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Dazi, accordo Usa-Ue al 15%: chi vince (nessuno) e chi perde (di più e di meno) - Qualsiasi analisi obiettiva non può sfuggire da un dato di fondo: il 'deal' è sempre meglio di un 'no deal', viste le premesse, ma è doloroso e può diventare un pericoloso precedente ... Lo riporta msn.com

Habemus dazi - Invece, resta al 50% la tariffa doganale statunitense per i metalli industriali, acciaio e alluminio, mentre per il settore automobilistico potrà beneficiare di una riduzione della tariffa doganale ... Riporta cittanuova.it