Chi era Sara Turzo la 33enne morta nell'incidente a Bari | incinta al sesto mese tornava da un matrimonio

Si chiamava Sara Turzo, aveva 33 anni ed era originaria di Ortona (Chieti) la donna morta nel tragico incidente stradale avvenuto lungo la statale 16, all'altezza dello svincolo per Mola di Bari, in direzione sud. Di professione avvocata, era incinta al sesto mese. Rientrava con due amici da un matrimonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

