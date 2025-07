Chi era il marito di Dalida Lucien Morisse e gli amori tormentati Sobieski de la Mazière e Luigi Tenco

Nata il 17 gennaio 1933 a Shubra El-Kheima, sobborgo del Cairo, da genitori calabresi,¬† Iolanda Cristina Gigliotti ¬†ha vissuto un‚Äô infanzia non facile: le derisioni per il suo aspetto, l‚Äôassenza forzata del padre internato in un campo di prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale, il senso di sradicamento. Proprio da quella pena √® emerso il suo¬† desiderio di riscatto. Nel 1954 ha vinto il titolo di¬† Miss Egitto ¬†ed √® partita per Parigi, dove ha scelto di rinascere con un nuovo nome:¬† Dalila, prima, e¬† Dalida, dopo, grazie al consiglio dell‚Äôautore¬† Alfred Machard. Alcuni nomi, fra autentiche¬† love stories ¬†e filarini mai confermati, sono entrati nella leggenda insieme al suo: il¬† boh√©mien ¬† Jean Sobieski; l‚Äôattore¬† Alain Delon; il giornalista¬† Christian de la Mazi√®re; il filosofo¬† Arnaud Desjardins; il Presidente¬† Fran√ßois Mitterrand. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

