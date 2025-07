Chi è l'uomo trovato morto in spiaggia a Maccarese | andato a fare il bagno era scomparso in mare

Dopo ore di accertamenti, i carabinieri hanno identificato il cadavere rinvenuto questa mattina a Maccarese: a chi appartiene il corpo trovato in spiaggia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è l’uomo trovato morto in spiaggia a Maccarese: andato a fare il bagno, era scomparso in mare - Dopo ore di accertamenti, i carabinieri hanno identificato il cadavere rinvenuto questa mattina a Maccarese: a chi appartiene il corpo trovato in spiaggia ... Riporta fanpage.it

Cadavere trovato in spiaggia a Maccarese: si indaga per identificare il corpo - Erano circa le 7 di lunedì 28 luglio e un anziano stava facendo la sua abituale passeggiata mattutina nei pressi della spiaggia a Maccarese, nel comune di Fiumicino. Come scrive leggo.it