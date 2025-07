Che traffico a centrocampo Aebischer può fare spazio a Miller Il Sassuolo interessato a Karlsson

Oussama El Azzouzi libera la maglia numero 17 per Ciro Immobile. Ha provato a convincere tecnico e dirigenza a rimanere, risultando tra i giocatori piĂą performanti del ritiro. E’ riuscito parzialmente nella sua opera: dirigenza e tecnico gli hanno parlato: dopo un anno ai box, ha bisogno di ritrovare quella continuitĂ di impiego che in rossoblĂą non può essere garantita dalla concorrenza e il ragazzo ha in ballo pure il posto in nazionale con il Marocco in vista del mondiale. El Azzouzi convinto, anche perchĂ© il Bologna lo lascerĂ partire solo in prestito secco, senza diritto o obbligo, proprio per non perderne il controllo e rivederlo la prossima estate: l’Auxerre lo aspetta, l’operazione si avvia alla dirittura d’arrivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

