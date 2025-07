Stiamo solo vivendo l’ennesima estate rovente o si prepara un “ritorno al passato”? C’è una, tra le sequenze finali dei film dei fratelli Vanzina Sapore di mare, che ritrae una spiaggia della Versilia sotto l’acquazzone: era una situazione abbastanza comune più o meno fino alla fine degli anni ’90. Ma, progressivamente, il cambiamento climatico si è fatto sentire, per cui agli acquazzoni di fine estate, si sono sostituiti pian piano eventi estremi, come temperature molto alte (che vengono percepite molto peggio di quello che sono in base a umidità, quantità di asfalto e assenza di alberi), trombe d’aria, nubifragi intensi – talvolta aggravati da situazioni di dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

© News.robadadonne.it - Che tempo farà in Italia ad agosto e che Ferragosto ci aspetta