Charlotte d’Inghilterra e Leonor di Spagna alla finale di calcio femminile | la partita si gioca anche tra le principesse

Alla finale degli Europei femminili UEFA 2025, giocata domenica 27 luglio a Basilea, la tensione in campo era pari a quella sugli spalti. Tra gli spettatori piĂą illustri, le principesse d’Europa: Charlotte del Galles, figlia del principe William, e le sorelle Leonor e Sofia di Spagna, figlie di re Felipe VI. Una partita, due nazioni, tre giovani volti reali coinvolti con entusiasmo — ma solo una, alla fine, ha potuto festeggiare. Charlotte ha esultato accanto al padre per la vittoria delle Lionesses, la nazionale inglese femminile, che ha battuto la Spagna nella sfida decisiva. Dall’altra parte dello stadio, Leonor e Sofia, tifose accanite della Roja, hanno applaudito con compostezza la loro squadra, pur dovendosi accontentare del secondo posto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Charlotte d’Inghilterra e Leonor di Spagna alla finale di calcio femminile: la partita si gioca anche tra le principesse

