Chad Gable si tradisce | Ero io El Grande Americano a WrestleMania 41

Chad Gable potrebbe aver appena svelato il segreto peggio custodito della WWE. Durante un’intervista a una partita di baseball, l’ex olimpionico diventato WWE Superstar ha confermato in modo piuttosto casuale ciò che i fan sospettavano da mesi: che era lui l’uomo dietro la maschera di El Grande Americano a WrestleMania 41. Sebbene la WWE non ne abbia mai parlato ufficialmente in TV, le parole di Gable sono bastate per mettere insieme i pezzi. Riflettendo sulla sua carriera nella WWE, ha condiviso un momento personale importante: “Ad aprile ho disputato il mio primo match singolo a WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Chad Gable si tradisce: “Ero io El Grande Americano a WrestleMania 41”

In questa notizia si parla di: chad - gable - tradisce - americano

WWE: Penta contro Chad Gable annunciato per Raw, attesa per Styles vs Balor - Adam Pearce aggiunge due nuovi segmenti al prossimo episodio di Raw. Adam Pearce ha annunciato due nuove aggiunte alla card di WWE Raw di lunedì.

Chad Gable non esce allo scoperto: “Sono orgoglioso di El Grande Americano, in bocca al lupo!” - La storyline che vede protagonista El Grande Americano è sicuramente una delle più controverse in WWE al momento.

FOTO: Chad Gable mostra la ferita al volto patita durante Raw - Chad Gable ha partecipato nell’ultima puntata di Raw ad un triple threat match valido per un posto nel Money In The Bank ladder match maschile di Money In The Bank.

Chad Gable si tradisce: “Ero io El Grande Americano a WrestleMania 41”.

“El Grande Americano ero io”, arriva la confessione di Chad Gable - Chad Gable ha rivelato un segreto tenuto nascosto dalla WWE: dietro la maschera di El Grande Americano c'era lui ... Lo riporta spaziowrestling.it