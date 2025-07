Cessione chiusa in Serie A | 15 milioni all’Inter

L’Inter insiste per il colpaccio Lookman e intanto lavora anche sulle cessioni per incassare un prezioso tesoretto per i colpi in entrata Settimana decisiva in casa Inter per Ademola Lookman, l’oggetto dei desideri di Chivu per andare a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo e formare un tridente da sogno insieme a Thuram e capitan Lautaro Martinez. Beppe Marotta (LaPresse) – Calciomercato.it L’Inter spinge e punta a strappare il sì dell’ Atalanta, che per il suo gioiello però non indietreggia e chiede almeno 50 milioni di euro. I nerazzurri di Milano non sono andati oltre a un’offerta da 40 milioni e nei prossimi giorni rilanceranno avvicinandosi a una cifra fissa intorno ai 45 con i bonus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

