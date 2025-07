Cercatori di funghi Uno ritrovato senza vita Un altro portato in salvo

PEDESINA (Sondrio) I soccorritori hanno cercato Gianni tutta notte, ma lo hanno rinvenuto solo ieri mattina all’alba, purtroppo morto. Valter invece è stato ritrovato nel giro di qualche ora, prima che fosse troppo tardi. Il corpo di Gianni era in una zona molto impervia, in fondo a un dirupo di una cinquantina di metri, dove è precipitato mentre stava cercando funghi nei boschi della Val Gerola, a Fraccia, tra Rasura, dove abitava, e Pedesina. Gianni Alberti (nella foto) aveva 52 anni. Sabato pomeriggio ha raggiunto la sua baita, dove allevava pure alcuni animali, poi piĂą nulla. Mamma Adele e la sorella Silvia in serata, preoccupati dal suo mancato rientro a casa e dal suo silenzio, hanno provato a chiamarlo, il suo telefonino però suonava a vuoto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cercatori di funghi. Uno ritrovato senza vita. Un altro portato in salvo

In questa notizia si parla di: funghi - ritrovato - cercatori - vita

Lieto fine a Zeri, ritrovato l’anziano cercatore di funghi disperso nel bosco - ZERI – Un lieto fine per le lunghe e complesse operazioni di ricerca che hanno tenuto con il fiato sospeso la comunità di Zeri e i soccorritori.

Valsassina, va a cercare funghi col padre e scompare: ritrovato senza vita trentenne lecchese - Un giovane escursionista, un trentenne lecchese, è stato trovato morto dopo essere stato dato per disperso da questa mattina nei boschi sopra Crandola (Lecco) in alta Valsassina.

PERICOLO ZECCHE! Chi ama andare per funghi deve sapere che questi piccoli e silenziosi aracnidi possono trasformare una giornata nel bosco in un serio problema di salute. Le zecche si nascondono nell’erba alta e nei cespugli umidi, pronte ad ancorarsi Vai su Facebook

Ritrovato senza vita il corpo del cercatore di funghi disperso al confine con la provincia di Pistoia; Ritrovato morto il cercatore di funghi disperso da ieri; Toscana, trovato senza vita il corpo di un fungaiolo.

Cercatore di funghi non rientra a casa: ricerche a Pedesina. L’auto trovata ai margini del bosco - Si teme che l’uomo, 52 anni, possa essere rimasto vittima di un incidente in una zona impervia ... Da msn.com

Muore cercando funghi a Rasura, terza vittima in Valtellina in poche settimane - Gianni Alberti, 52 anni, residente a Rasura, ha perso la vita ieri sera durante un'escursione per la raccolta di funghi in una zona impervia tra Rasura e Pedesina. Si legge su primalavaltellina.it