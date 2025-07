Cerasuolo guida la nuova mattina azzurra | l’Italia sogna altre finali! Nel pomeriggio caccia del podio per quattro

La terza giornata dei Mondiali di nuoto si apre con una mattinata che profuma di attese, di esordi e di speranze da accendere corsia dopo corsia. La piscina si anima all’alba italiana con un programma che può aggiungere qualcosa ad una prima parte di Mondiale già straordinaria per l’Italia con tre medaglie, argenti per la 4×100 stile libero e Martinenghi e bronzo per Ceccon, e già dieci posti in finale. L’Italia si presenta con Simone Cerasuolo nei 50 rana, chiamato a trasformare la delusione dell’assenza di Ludovico Viberti in energia per ritagliarsi un posto tra i migliori otto del mondo. Al suo fianco Nicolò Martinenghi, pronto a mettere in acqua l’esperienza di chi non sbaglia mai l’appuntamento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cerasuolo guida la nuova mattina azzurra: l’Italia sogna altre finali! Nel pomeriggio caccia del podio per quattro

In questa notizia si parla di: italia - cerasuolo - guida - mattina

Antonella Clerici spirito guida #rai #rai1 #raiuno #tv #tvitaliana #AntonellaClerici #èsempremezzogiorno #caldo Vai su Facebook

Cerasuolo guida la nuova mattina azzurra: l’Italia sogna altre finali! Nel pomeriggio caccia del podio per quattro; Ludovico Viberti Sigla Il Record Italiano Nei 50 Metri Rana, 26.27 Primo Al Mondo; A Roma la più grande degustazione di vini dell'anno: 500 etichette premiate dal.

Il Cerasuolo d'Abruzzo è pronto a conquistare il futuro. Ecco come sono le nuove annate - Non è un rosato, non è un rosso, ma è un vino identitario, intenso e tradizionale, ponte tra costa e montagna in Abruzzo. Come scrive gamberorosso.it